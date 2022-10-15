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В Мелитополе заявили о попытке ВСУ нанести удар по городу при помощи беспилотников

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
В Мелитополе заявили о попытке ВСУ нанести удар по городу при помощи беспилотников
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в пятницу, 14 октября, попытались нанести удар по Мелитополю в Запорожской области при помощи беспилотников, их сбили российские силы ПВО. Об этом сообщили в городской администрации.

— На окраинах Мелитополя система ПВО уничтожила два дрона с прикрепленными взрывными устройствами, — сказано в Telegram-канале.

Отмечается, что никто не пострадал. Информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.

14 октября в результате обстрела Белгорода вооруженными силами Украины загорелась подстанция мощностью 110 киловатт. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что примерное время переключения на резервные источники составит четыре часа.

В этот же день над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Как уточняется, примерно в 12:50 по московскому времени в центре Белгорода прогремел взрыв. Потом в течение 20 минут последовали еще шесть взрывов, а в небе показались следы от работы ПВО.

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