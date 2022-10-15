Синоптики пообещали москвичам прохладную и сухую погоду 15 октября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В субботу, 15 октября, в столичном регионе ожидается прохладная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 4–9 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 3–8 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве появятся первые снежинки. По его словам, говорить о полноценном снеге в столице пока еще рано. Однако первые снежинки москвичи смогут наблюдать уже на следующей неделе.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходных. Он отметил, что температурные значения будут соответствовать типичным показателям октября.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе погода в Москве значительно ухудшится и в город придет глубокая осень. Он заметил, что уже к следующим выходным столбики термометров могут опуститься до минусовых температур.