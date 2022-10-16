Переговоры России и ООН по зерновой сделке начались в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Замглавы МИД Сергей Вершинин проводит встречу в Москве с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом и генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщили в пресс-службе МИД России.

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До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гриффитс и Гринспан в рамках зерновой сделки планируют продлить и расширить действие инициативы, а также убрать оставшиеся препятствия.

2 июля сообщалось, что Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.

Первое судно с зерном вышло из порта в Одессе 1 августа. После этого глава турецкого минобороны Хулуси Акар поблагодарил участников стамбульской продуктовой сделки.