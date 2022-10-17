Главные новости к утру 17 октября

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В данный момент в строительной отрасли России трудятся порядка 11 миллионов человек. При этом требуется еще от трех до пяти миллионов сотрудников. Частично закрыть эту проблему в Министерстве строительства РФ предложили посредством привлечения к сотрудничеству безработных граждан.

В Российском книжном союзе заявили, что некоторые сюжеты в произведениях классической русской литературы могут пропагандировать отрицание традиционных семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения.

Доля работающей молодежи снизилась в России до исторического минимума, уменьшилась в годовом соотношении на 10,1 процента и впервые упала до показателя 10,55 миллиона человек, что составляет 14,7 процента от всех занятых.

Депутаты Госдумы подготовили поправки к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Предлагается отменить бронь для парламентариев, которые согласно документу должны будут получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что существует вероятность, по которой первый мокрый снег в столичном регионе выпадет в конце начинающейся рабочей недели.