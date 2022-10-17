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Психолог Метальникова дала три совета по сохранению внешней и внутренней красоты

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Метальникова дала три совета по сохранению внешней и внутренней красоты
Фото: Pexels

Коуч и психолог Александра Метальникова рассказала, что нужно сделать для сохранения внешней и внутренней красоты.

Эксперт отметила, что привлекательность и красота человека не зависит от размера одежды, веса или роста. Она заключается в яркости глаз, чистом голосе, легкой походке, ощущении собственной уникальности.

Она назвала три простых правила, которые помогут вам оставаться красивой столько лет, сколько захочется.

Так, необходимо сохранять телесное здоровье. Нужно позаботиться о достаточном количестве сна, правильном питании, прогулках на свежем воздухе.

Следует найти свое любимое дело. Люди должны заниматься тем, что их «зажигает» и приносит удовольствие.

Метальникова также советует окружить себя близкими по духу людьми, передает Общественная служба новостей.

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