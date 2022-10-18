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Москва пополнила цифровую библиотеку для тестирования нейросетей в медицине

Евгений Белоусов
Город
Москва пополнила цифровую библиотеку для тестирования нейросетей в медицине
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Цифровую библиотеку наборов данных для оценки и дообучения нейросетей расширили в Москве. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Илья Тыров.

— У нас накоплен огромный опыт в этой сфере, и мы готовы делиться наработками. Для этого три месяца назад мы открыли доступ к уникальной библиотеке наборов данных, где любому желающему было доступно девять датасетов. Сегодня мы увеличили их количество более чем в четыре раза, — заявил он.

По словам Тырова, разработчики, исследователи, студенты и другие пользователи могут свободно скачать такие наборы данных по нужной модальности и анатомической области для тестирования собственных нейросетей.

Датасеты — это наборы обезличенных рентгенологических диагностических снимков. Они созданы в рамках московского эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Самым востребованным стал датасет КТ-изображений органов грудной клетки для обучения сервисов искусственного интеллекта поиску признаков коронавируса.

Предполагается, что сервисы отечественных разработчиков могут стать участниками эксперимента по внедрению компьютерного зрения в здравоохранение столицы, об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

С начала года более 16 тысяч специалистов приняли участие в программах повышения квалификации кадрового центра столичного департамента здравоохранения. На данный момент работают масштабные программы по обучению врачей общей практики и онкологов.

В сентябре стартовал новый модуль в рамках масштабной программы дополнительного обучения для врачей-онкологов. Программу пройдут врачи, которые работают в онкологических медицинских организациях столицы.

Обучение по новому модулю рассчитано на 18 часов. За это время специалисты обновят знания о современных методах и подходах к диагностике и лечению пациентов со злокачественными новообразованиями центральной нервной системы.

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