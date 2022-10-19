Главные новости к утру 19 октября

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Уфимский клуб «Салават Юлаев» обыграл столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в столице завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей.

Наступление Вооруженных сил Украины на Херсон может начаться в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Миллиардер и инвестор из Соединенных Штатов Билл Экман написал в социальной сети Twitter свой план урегулирования конфликта на Украине, потребовав от киевских властей пойти на уступки России. Он выступил против вступления Украины в НАТО.

В Вооруженных силах Украины рассказали российским силовикам, что киевский режим уже собрал полицейские отряды для зачисток и фильтрации на территориях, которые планирует занять. На сборах полицейских обучают борьбе с диверсантами и подпольем.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что страна готовится к длительному противостоянию с Россией. Она заявила на конференции Berlin Foreign Policy Conference, что настало время изменить принцип «безопасность вместе с Россией» формулой «безопасность от России».