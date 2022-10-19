Уникальный арт-объект установили перед спорткомплексом «Авангард»

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

Специалисты завершили работы по обновлению исторической входной группы спорткомплекса «Авангард» со стороны шоссе Энтузиастов. Об этом в среду, 19 октября, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, перед входом на территорию появилась стела из металлических элементов. С разных углов обзора они образуют динамичную композицию в стиле раннего русского авангардизма.

В пресс-службе отметили, что уникальный арт-объект подчеркивает связь названия спортивного комплекса с одноименным направлением в искусстве начала прошлого столетия.

Стела включает четыре части белого и красного цветов, высота которых от 5 до 13 метров. Эти два цвета считались основными в искусстве авангардистов. При этом на красных элементах нанесены белые надписи «Стадион» и «Авангард».

Отмечается, что арт-объект изготавливался в течение двух месяцев. Его элементы выполнили при помощи лазерной резки на одном из российских предприятий. Затем части композиции соединили методом сварки в единую конструкцию.

В пресс-службе комплекса добавили, что установка стелы заняла три дня. В работах были задействованы четыре человека, а также подъемный кран.

До этого сообщалось, что между двумя школами в границах Куликовской и Ратной улиц в Северном Бутове реконструировали футбольное поле и создали многофункциональный спортивный кластер.