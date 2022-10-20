Маск: SpaceX владеет большим числом спутников, чем у всей Земли

Фото: Thomas Hawk / CC BY-NC 2.0

Во владении американской корпорации SpaceX находится больше спутников, чем у всех остальной Земли. Об этом в четверг, 20 октября, заявил предприниматель Илон Маск, комментируя новость о готовящемся запуске 30-го спутника Starlink в этом году.

— У SpaceX больше активных спутников на орбите, чем у всей остальной Земли вместе взятой, и в ближайшее время планируется удвоить их количество, — цитирует Маска ТАСС.

15 октября Илон Маск заявил, что его спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины. Он также добавил, что для обслуживания сети требуется меньше денежных средств, чем для приобретения нового спутника GPS.

После 24 февраля компания Илона Маска SpaceX в качестве «помощи» отправила на Украину около 20 тысяч своих спутников Starlink. На фоне этого украинские власти комплиментарно отзывались о предпринимателе. Однако недавно отношение к Маску резко изменилось после ряда заявлений. О том, как американский миллиардер стал врагом официального Киева, — в материале «Вечерней Москвы».