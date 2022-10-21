Мосгордума продолжит работу по увековечиванию памяти бойцов Московского народного ополчения

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московская городская дума продолжит работу по увековечиванию памяти бойцов Московского народного ополчения. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов в пятницу, 21 октября.

— Мы регулярно проводим мемориальные акции, возлагаем цветы к памятникам, мемориальным доскам, начали научное изучение истории Московского народного ополчения, — сказал парламентарий во время III Межрегиональной научно-практической конференции «Московское народное ополчение 1941 года История. Подвиг. Память».

Он уточнил, что в рамках конференции обсуждались вопросы организации музеев и работа с памятниками. Депутат также подчеркнул, что подрастающее поколение должно знать об «этих горьких, трагических, но героических страницах истории нашей страны».

Орлов также отметил, что благодаря программе «Памяти Московского народного ополчения» удалось установить памятники в каждом районе Москвы, где формировались их дивизии, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в Музее Победы 14 октября прошел урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие около 500 человек, среди которых школьники, курсанты и люди старшего поколения. Урок состоялся в рамках мультимедийного проекта «Битва за Москву. Народное ополчение».