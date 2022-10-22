Синоптики сообщили о прохладной и сухой погоде в Москве 22 октября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В субботу, 22 октября, в столичном регионе ожидается пасмурная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 4–7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 3–6 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал самые холодные дни с начала сезона на следующей неделе в Москве. По его словам, похолодание до пяти градусов мороза ночью и до плюс 2-3 градусов днем ожидает столичный регион во вторник и среду, 25 и 26 октября.

Температура в городе в начале следующей недели местами опустится до отрицательных значений, в связи с этим автомобилистам следует сменить резину. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы 21 октября. При температуре воздуха ниже 5 градусов летняя резина теряет свои свойства.