Минобороны: Су-30СМ ВКС РФ уничтожил украинский самолет во время патрулирования

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Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации, который прикрывал действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов, уничтожил украинский самолет. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, — рассказали в российском оборонном ведомстве.

22 октября российской авиации удалось ликвидировать головные части для противокорабельных ракет «Нептун» на предприятии «Коммунар».

В этот же день российские десантники уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72 на Криворожском направлении.

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