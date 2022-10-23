Россия допускает продление работы МКС до 2028 года

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Российские власти допускают, что работу Международной космической станции (МКС) можно продлить до 2028 года. Об этом в воскресенье, 23 октября, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года, — отметил он.

По словам Мантурова, соглашение о продлении программы эксплуатации МКС будет подписано после прохождения официальных процедур в правительствах всех стран-участниц и национальных космических агентствах.

Он также добавил, что Ракетно-космическая корпорация «Энергия» подтвердила техническую возможность продлить сроки службы модулей и оборудования российского сегмента МКС. Компания подготовила план мероприятий по дальнейшей эксплуатации РС МКС, передает РИА Новости.

5 октября американский астронавт Ник Хейг завил, что состояние МКС в техническом плане позволит ей функционировать до 2030 года. По его словам, космическая станция постоянно совершенствуется.