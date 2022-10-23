Хуснуллин: Проект восстановления железнодорожной части Крымского моста подготовят в ноябре

Фото: Пресс-служба Совфеда

Проект по восстановлению железнодорожной части Крымского моста подготовят к началу ноября, сроки окончания работ будут объявлены в это же время, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в воскресенье, 23 октября.

— Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку, — сказал Хуснуллин в видеообращении в своем Telegram-канале.

21 октября вице-премьер сообщил, что работы по демонтажу поврежденных при теракте пролетов Крымского моста находятся на завершающей стадии. По мосту уже запущен грузовой транспорт до 40 тонн. Легковой транспорт и автобусы также беспрепятственно передвигаются по мосту.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.