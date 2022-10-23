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Движение трамваев восстановили в Таганском районе

Александр Афонин
Город
Движение трамваев восстановили в Таганском районе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волочаевская улица Карта всех событий

На Волочаевской улице и в Андроньевском проезде восстановлено движение трамваев № 4 и 43. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 23 октября.

— Восстановлено движение трамваев на Волочаевской улице и в Андроньевском проезде, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что трамваи № 4 и 43 задерживались на Волочаевской улице и в Андроньевском проезде из-за застрявшего на путях автомобиля. Маршруты транспорта были временно изменены.

18 октября стало известно, что трамваи № 14 и 39 задерживались на улице Вавилова в районе остановки «Улица Губкина» из-за ДТП на путях. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Позже стало известно, что движение трамваев на участке восстановили.

16 октября трамвайному депо имени Русакова, которое располагается на Русаковской набережной в Москве, исполнилось 110 лет. Дептранс собрал пять интересных фактов о здании. Так, в середине 1920-х депо одним из первых стало проводить ремонт подвижного состава.

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