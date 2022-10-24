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Главные новости к утру 24 октября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 24 октября
Фото: Вечерняя Москва

Министерства иностранных дел Великобритании, Франции и США не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможности применения украинскими властями так называемой грязной бомбы. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств трех стран, распространенном Госдепартаментом.

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске на прошлой неделе стало попадание двух птиц в его двигатели, что в итоге привело к возгоранию воздушного судна в воздухе, сообщил источник в силовых структурах.

С российско-грузинской границы на территории Северной Осетии убрали мобильные пункты военкомата, которые были установлены в конце сентября. Власти региона также констатировали снижение потока людей, желающих пересечь государственную границу.

Киевский режим готовит «кровавую провокацию» в городе Волчанске Харьковской области, заявили в российском межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине. Целью таких действий является дискредитация Вооруженных сил РФ.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет выдвигать собственную кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства островного государства.

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