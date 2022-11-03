Начальник питерского УМВД устроил драку в отделении полиции из-за задержания сына

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Петербургский начальник УМВД приехал забирать сына из отделения полиции и устроил там драку. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил источник РЕН ТВ.

Инцидент произошел в 35-м городском отделении полиции в Приморском районе. Источник сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека за административное правонарушение.

Через некоторое время в отделение приехал отец задержанного. Источник рассказал, что им оказался начальник УМВД по Выборгскому району Сергей Автомонов.

— Мужчина попытался освободить сына, из-за чего у него возник конфликт с полицейскими. В результате словесная перепалка переросла в драку, из которой Автомонов-старший победителем не вышел, — уточнил собеседник РЕН ТВ.

Он добавил, что после драки отец задержанного ушел из отделения, а на его сына составили административный протокол.

2 ноября каскадера Игоря Панина задержали на западе столицы после конфликта с сотрудниками патрульно-постовой службы. Его адвокат Андрей Алешкин сообщил, что, со слов доверителя, неустановленные лица к нему подошли возле «Азбуки вкуса» и пытались вытащить его из автомобиля. Причины действий этих людей он не может объяснить.