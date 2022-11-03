Полиция задержала мошенницу, которая собирала деньги на уход за могилами и не выполняла работы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, рабочий посёлок Серебряные Пруды Карта всех событий

В Подмосковье женщина собирала деньги за обслуживание захоронений и не выполняла при это работ. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 3 ноября.

Преступную деятельность 51-летняя жительница Подмосковья проводила в городском округе Серебряные Пруды. По версии следствия, женщина работала в компании, которая занималась оказанием ритуальных услуг, и брала у клиентов деньги на благоустройство могил, а взамен выписывала квитанции. Однако о поступивших заказах она начальству не сообщила и не выполняла работы, за которые брала плату. Вместо этого вырученные средства злоумышленница тратила на личные нужды. От ее действий пострадали три женщины, общий ущерб превысил 100 тысяч рублей.

51-летнюю подозреваемую задержали участковые. В ее отношении возбудили три уголовных дела по статье «Мошенничество» и объединили их в одно производство. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Еще один случай мошенничества произошел в Подмосковье. Мужчина продал знакомому несуществующие сигареты за 600 тысяч рублей.