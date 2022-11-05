Эксперт: Молодежь сегодня помнит о подвигах людей во время ВОВ

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Нынешняя молодежь помнит о подвигах людей во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель проекта «Город героев Москва» Дмитрий Курбанов.

— Как можно понять забывает или нет: 9 мая огромное количество молодежи принимает участие в акции «Бессмертный полк», мы это можем увидеть на реконструкциях, в которых молодежь участвует, в музеях, молодежь интересуется историей, все это есть, — сказал он.

При этом молодые люди, считает он, заинтересованы и в сохранении исторической памяти. В качестве примера Курбанов привел свою семью, представители которой делали так, чтобы другие люди жили под мирным небом.

Если про это забыть, то они «зря рисковали своей жизнью», цитирует Курбанова агентство городских новостей «Москва».

С 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. Представления музея будут идти ежедневно с 12:00, участие в них примут более 150 артистов.

Экспозиция будет доступна с 12:00 до 20:00, однако вход будет открыт до 19:30. Посещение экспозиции будет бесплатным для всех желающих.