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Главные новости к утру 7 ноября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 7 ноября
Фото: Pexels

Жительница Москвы, отправившаяся на отдых с супругом и дочерью в Турцию, обвинила двух мужчин в групповом изнасиловании. Она проживала в курортной зоне около города Манавгат рядом с Сиде.

Банковские карты, о которых владелец забыл — как дебетовые, так и кредитные, часто приносят убытки и неприятности, поэтому их необходимо вовремя закрывать. Об этом напомнил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он добавил, что собственник кредитной карты должен оплачивать пользование средствами банка, внося плату за годовое обслуживание.

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка из артиллерии «натовского» калибра 155 миллиметров. Было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Иностранных пользователей YouTube удивили цены в супермаркете в России после восьми месяцев введения санкций против страны. Они написали множество комментариев к ролику австралийского блогера Travelling with Russell.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» может поразить любую точку в мире, и ни одна система противоракетной обороны не способна остановить ее. Об этом сказано в статье китайского издания Baijiahao.

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