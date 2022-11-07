«Взялись за старое»: Володин ответил на обвинения США в адрес РФ перед выборами в Конгресс

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нынешнее американское руководство из последних сил цепляется за власть. Такое мнение он выразил в понедельник, 7 ноября.

— Демократы США взялись за старое. Вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. То же самое мы видели в 2016 году, когда президентом США стал (Дональд — прим. «ВМ») Трамп, — отметил Володин на своей странице в Telegram.

По его словам, для России недопустимо вмешательство во внутреннюю политику других государств.

Володин добавил, что обвинения американской стороны являются попыткой оправдать проигрыш на выборах в Конгресс, который, в свою очередь, будет вызван нежеланием народа голосовать за демократическую партию из-за ее ошибок.

Эксперты в области цифровой безопасности и исследователи из США заявили, что Россия пытается якобы вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут 8 ноября 2022 года. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщила газета New York Times. Как утверждает издание, в этом году информационных операций со стороны России в социальных сетях «значительно меньше». Они не достигают показателей, наблюдаемых в процессе выборов президента США в 2016 году.