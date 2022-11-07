Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Взялись за старое»: Володин ответил на обвинения США в адрес РФ перед выборами в Конгресс

Полина Долганова
В мире
«Взялись за старое»: Володин ответил на обвинения США в адрес РФ перед выборами в Конгресс
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нынешнее американское руководство из последних сил цепляется за власть. Такое мнение он выразил в понедельник, 7 ноября.

— Демократы США взялись за старое. Вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. То же самое мы видели в 2016 году, когда президентом США стал (Дональд — прим. «ВМ») Трамп, — отметил Володин на своей странице в Telegram.

По его словам, для России недопустимо вмешательство во внутреннюю политику других государств.

Володин добавил, что обвинения американской стороны являются попыткой оправдать проигрыш на выборах в Конгресс, который, в свою очередь, будет вызван нежеланием народа голосовать за демократическую партию из-за ее ошибок.

Эксперты в области цифровой безопасности и исследователи из США заявили, что Россия пытается якобы вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут 8 ноября 2022 года. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщила газета New York Times. Как утверждает издание, в этом году информационных операций со стороны России в социальных сетях «значительно меньше». Они не достигают показателей, наблюдаемых в процессе выборов президента США в 2016 году.

Джо Байден Вячеслав Володин США Выборы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте