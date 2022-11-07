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Суд арестовал подозреваемого в поджоге клуба «Полигон» в Костроме

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в поджоге клуба «Полигон» в Костроме
Фото: shutterstock

Суд арестовал Станислава Ионкина, подозреваемого в поджоге клуба «Полигон» в Костроме. Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября.

Предполагаемого виновника пожара, в котором погибло 13 человек, отправили в СИЗО на два месяца, сообщил Telegram-канал Mash.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ночью 5 ноября. Пожар, возникший из-за использования пиротехники внутри клуба «Полигон» в Костроме унес жизни 13 человек. По данному делу было возбуждено уголовное дело, были задержаны директор фирмы, организовавший работу клуба, и предполагаемый поджигатель. В воскресенье, 6 ноября, директор был арестован.

Понедельник, 7 ноября, был объявлен траурным днем в память о погибших при пожаре.

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