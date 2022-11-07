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«Помогаем бабушкам и дедушкам»: мобилизованные рассказали о работе в Запорожской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Помогаем бабушкам и дедушкам»: мобилизованные рассказали о работе в Запорожской области
Фото: shutterstock

Российские военные, призванные в ходе частичной мобилизации и прибывшие для несения службы в Запорожскую область, помогают волонтерам. Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября.

— Мы помогаем волонтерам, ездим по адресам, помогаем бабушкам и дедушкам, тем, кто нуждается в этом. Спрашиваем, что им еще требуется, чем еще можно помочь, — рассказал один из мобилизованных.

Например, российские военные привозят в города нового региона страны продуктовые и гигиенические наборы — в дома, где проживают инвалиды, а также немощные старики, передает РИА Новости.

Также стало известно, что мобилизованные оборудовали усиленную линию обороны по берегу Днепра около Энергодара. Военные, большинство из которых было призвано из Саратовской области, прибыли в зону СВО после подготовки на полигонах.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона необходимо вывезти из зоны боевых действий. Он также отметил действия волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва в направлении Херсона.

Мобилизация Россия Донбасс Волонтеры
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