Хуснуллин: Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа

Фото: Telegram / Марат Хуснуллин

Первый пролет автодорожной части Крымского моста направлен к месту монтажа. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколесном самоходном модуле, — заявил он.

По словам Хуснуллина, на готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту, а также установили металлоконструкции смотровых ходов. Об этом российский вице-премьер сообщил в своем Telegram-канале.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста. Специалист по дорожному строительству Илья Иванов заявил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что запуск движения транспорта по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря