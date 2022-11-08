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Главные новости к утру 8 ноября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 8 ноября
Фото: Pexels

Украинские военнослужащие несут большие потери и бегут с позиций около Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщил взятый в плен у южного пригорода Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской украинских областях. Сирена также прозвучала на подконтрольной Украине территории Запорожской области.

С 1 ноября турецкие власти запретили пролет через воздушное пространство страны для лайнеров с двойной регистрацией, то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях. Теперь из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет увеличилась на 20–30 минут.

Автоэскперт Егор Васильев объяснил, какие автомобили лучше не покупать и почему. По его словам, покупателям нужно обращать внимание на изменение стоимости владения машинами европейских и американских брендов — возможно, они в этом смысле уже невыгодны.

Соединенные Штаты в недавнем прошлом контактировали с Россией, чтобы уменьшить риски применения ядерного оружия. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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