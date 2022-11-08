Госавтоинспекция: Движение на Калужско-Рижской линии метро идет по графику

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Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы во вторник, 8 ноября.

— Движение на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что автобусы КМ будут продолжать ходить на участке «Новые Черемушки» — «Октябрьская» до 12:00.

Участок оранжевой ветки столичной подземки закрывали с 4 ноября из-за проведения строительных работ. Почти 150 тысяч пассажиров перевезли бесплатные компенсационные автобусы с момента его закрытия. На время ограничений на станциях «Новые Черемушки» и «Октябрьская» бесплатно раздавали чай, печенье и шоколад, а сотрудники ЦОМП помогали пассажирам построить альтернативный маршрут.

Изначально планировалось открыть движение поездов на участке 9 ноября, однако, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, строители завершили работы досрочно, а станции подземки заработали на день раньше — 8 ноября.