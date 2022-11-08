Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госавтоинспекция: Движение на Калужско-Рижской линии метро идет по графику

Георгий Соланович
Город
Госавтоинспекция: Движение на Калужско-Рижской линии метро идет по графику
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы во вторник, 8 ноября.

— Движение на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что автобусы КМ будут продолжать ходить на участке «Новые Черемушки» — «Октябрьская» до 12:00.

Участок оранжевой ветки столичной подземки закрывали с 4 ноября из-за проведения строительных работ. Почти 150 тысяч пассажиров перевезли бесплатные компенсационные автобусы с момента его закрытия. На время ограничений на станциях «Новые Черемушки» и «Октябрьская» бесплатно раздавали чай, печенье и шоколад, а сотрудники ЦОМП помогали пассажирам построить альтернативный маршрут.

Изначально планировалось открыть движение поездов на участке 9 ноября, однако, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, строители завершили работы досрочно, а станции подземки заработали на день раньше — 8 ноября.

Москва Метро Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте