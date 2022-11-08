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Появилось видео из квартиры женщины, которая выбросила малолетнюю дочь с 11 этажа

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео из квартиры женщины, которая выбросила малолетнюю дочь с 11 этажа
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Появилось видео из квартиры на юге Москвы, из которой мать выбросила малолетнюю дочь. Его опубликовала пресс-служба столичного Следственного комитета во вторник, 8 ноября.

Сотрудники ведомства показали квартиру на 11 этаже, где жила горе-мать с дочкой.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

По версии следствия, 8 ноября женщина подошла с дочерью на руках к окну и выбросила ребенка из окна. Девочка выжила, ее доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

После этого злоумышленница попыталась свести счеты с жизнью.

Женщину спасли сотрудники МЧС, которые выломали дверь и передали горе-мать медикам. На данным момент она госпитализирована.

По данному факту прокуратура проводит проверку и возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

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