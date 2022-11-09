ЦБ обнародовал объемы международных резервов России

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Международные резервы России по состоянию на 1 ноября составили 547,2 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ в среду, 9 ноября.

Также уточняется, что в настоящее время международные резервы страны выросли на 1,2 процента, передает официальный сайт регулятора.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Они также могут использоваться для финансирования дефицита платежного баланса.

До этого финансовый аналитик Владислав Бобров пояснил, почему ЦБ принял решение не менять ключевую ставку. По словам эксперта, изменение ставки поставлено на паузу, потому что за последние 2,5 месяца никаких отрицательных событий для экономики не происходило.

28 октября директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Эксперт назвал подобное решение предсказуемым и разумным.