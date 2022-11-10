Объем параллельного импорта в РФ может превысить 15 миллиардов долларов по итогам года

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Объем параллельного импорта в Россию по итогам этого года может превысить 15 миллиардов долларов в денежном выражении и два миллиона тонн в весовом. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в четверг, 10 ноября.

— Данные на конец октября — это 12,6 миллиарда долларов параллельного импорта и 1,6 миллиона тонн. Осторожный прогноз к концу года — это более 15 миллиардов и более двух миллионов тонн, можно так оценить, — приводит его слова ТАСС.

Накануне стало известно, что российские торговые сети уже начинают поставки алкоголя, ввезенного по параллельному импорту.

Парфюмерно-косметические бренды Yves Saint Laurent, Kerastase, Giorgio Armani, Redken и Lancome планируют вернуться на российский рынок. Минпромторг решил запретить параллельный импорт продукции этих компаний. Каким образом можно будет продавать товары вернувшихся брендов в России и что будет выгоднее для компаний и покупателей: возобновление или параллельный импорт — в материале «Вечерней Москвы».