Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Объем параллельного импорта в РФ может превысить 15 миллиардов долларов по итогам года

Лейла Алиева
Общество
Объем параллельного импорта в РФ может превысить 15 миллиардов долларов по итогам года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Объем параллельного импорта в Россию по итогам этого года может превысить 15 миллиардов долларов в денежном выражении и два миллиона тонн в весовом. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в четверг, 10 ноября.

— Данные на конец октября — это 12,6 миллиарда долларов параллельного импорта и 1,6 миллиона тонн. Осторожный прогноз к концу года — это более 15 миллиардов и более двух миллионов тонн, можно так оценить, — приводит его слова ТАСС.

Накануне стало известно, что российские торговые сети уже начинают поставки алкоголя, ввезенного по параллельному импорту.

Парфюмерно-косметические бренды Yves Saint Laurent, Kerastase, Giorgio Armani, Redken и Lancome планируют вернуться на российский рынок. Минпромторг решил запретить параллельный импорт продукции этих компаний. Каким образом можно будет продавать товары вернувшихся брендов в России и что будет выгоднее для компаний и покупателей: возобновление или параллельный импорт — в материале «Вечерней Москвы».

ФТС Россия Импорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Все мнения
О проекте