Максимальное с апреля число случаев COVID-19 выявили в Китае за сутки

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Китайские медслужбы за прошедшие сутки зарегистрировали самое большое с конца апреля количество случаев коронавируса в стране — 11 950. Об этом сообщает портал Channel News Asia.

Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, только 1504 случая сопровождались симптомами болезни. В Пекине количество выявленных случаев COVID-19 с симптомами составило 68, а бессимптомных — 48.

При этом китайские власти решили ослабить ограничительные меры и сократить срок карантина для прибывающих в страну граждан с десяти до восьми дней. Кроме того, теперь правительство страны будет отслеживать только непосредственные контакты носителей инфекции с их окружением.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, когда коронавирус закончит стремительно мутировать. По мнению врача-иммунолога Владимира Болибока, COVID-19 будет видоизменяться, пока все виды его мутаций не будут отработаны иммунной системой человека.

Иммунолог отметил, что дальнейшей мутации будет подвержен только «омикрон»-штамм. Однако потенциал COVID-19 практически исчерпан.