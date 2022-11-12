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Власти Херсонской области опровергли сообщение о переносе столицы региона

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Власти Херсонской области опровергли сообщение о переносе столицы региона
Фото: shutterstock

Власти Херсонской области в субботу, 12 ноября, опровергли сведения о том, что город Геническ временно станет административной столицей региона, решение о переносе столицы не принималось.

По словам представителей местной администрации, Геничевск на данный момент является городом, «где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона».

Кроме того, в руководстве отметили, что «на момент заявления Александра Фомина не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений», передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин, рассказал, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, который находится на берегу Азовского моря.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, нужно сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона и российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.

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