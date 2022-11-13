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Москвичам назвали главные события в социальной сфере города на этой неделе

Александр Афонин
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Москвичам назвали главные события в социальной сфере города на этой неделе
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На этой неделе в столице открылась детская поликлиника в Войковском районе, на дизайн-заводе «Флакон» начались тренировки «Спортивных выходных» и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 13 ноября.

7 ноября в Войковском районе столицы открылась детская поликлиника, построенная по новому московскому стандарту. Медучреждение рассчитано на 320 посещений в смену. В этот же день были созданы посты записи в двух центрах амбулаторной онкологической помощи. Благодаря сервису пациенты смогут единовременно записаться на исследования и консультации.

На следующий день в больницах Москвы искусственный интеллект начал дополнительно анализировать КТ-исследования органов грудной клетки на наличие признаков аневризмы аорты. Новая разработка позволит своевременно определить заболевание и вовремя начать лечение. Кроме того, нейросети научились определять еще две патологии.

С 12 ноября на дизайн-заводе «Флакон» стартовали тренировки проекта «Спортивные выходные» центров госуслуг «Мои документы» и столичного департамента спорта. Для участников проекта подготовили занятия по новым дисциплинам, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства 12 медицинских объектов, в том числе девяти новых поликлиник. Он подчеркнул, что до конца 2022 года будут сданы еще 11 строений.

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