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«Поймали не ту и хотели расстрелять»: очевидец рассказал, что происходило в Стамбуле после теракта

Рафаэль Залян

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«Поймали не ту и хотели расстрелять»: очевидец рассказал, что происходило в Стамбуле после теракта
Фото: EPA

После взрыва на улице Истикляль в Стамбуле правоохранители сначала задержали случайную женщину, которая была не причастна к инциденту. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, который в момент взрыва находился в своем гостиничном номере недалеко от места происшествия.

По его словам, когда прогремел взрыв, на место ЧП прибыло большое количество правоохранителей. И сначала силовики задержали женщину, которая, как выяснилось позже, не имела никакого отношения к случившемуся.

— Сначала силовики поймали не ту, и ее даже хотели сразу расстрелять на месте, — сообщил Жорин. — Но уже потом правоохранители выяснили, что задержали невинного человека.

Собеседник «ВМ» рассказал, что за несколько минут до происшествия он проходил мимо:

— У меня была деловая встреча в этом районе. А после я поднялся в свой номер в гостинице. И тогда прогремел взрыв. Стоит уточнить, что на улице Истикляль располагается российское генконсульство, которое было сразу взято под усиленный контроль и защиту. На этой улице также много отелей и гостиниц. Всем постояльцам запретили покидать свои номера.

Жорин уточнил, что весь вечер воскресенья, 13 ноября, (день теракта) улицу патрулировала полиция, работали следователи, дежурили кареты скорых:

— Всю ночь летали вертолеты в небе. До конца не было ясно, кто виновен в случившемся, долго выясняли. В оперативном порядке на территории страны были заблокированы все социальные сети и даже YouTube. Это необходимо для того, чтобы избежать распространения фейк-новостей и паники в обществе.

По словам Жорина, сейчас ситуация в городе неспокойная:

— Понятное дело, что у людей паника, царит нездоровая атмосфера, и не думаю, что в один миг все станет позитивным. Есть погибшие.

Адвокат отметил, что в настоящий момент все гостиничные комплексы города тоже взяты под усиленную охрану.

Теракт, о котором идет речь, произошел вечером 13 ноября в центре Стамбула. В результате взрыва шестеро погибло, 81 человек пострадал, в том числе трое россиян. На следующий день полиция задержала предполагаемую исполнительницу теракта. Женщина призналась в связях с РПК. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что, согласно предположениям, взрывное устройство было оставлено в пакете. Подробнее о теракте — в материале «ВМ».

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