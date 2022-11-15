«Не по-человечески»: Навка отреагировала на требование WADA дисквалифицировать Валиеву

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать на 4 года фигуристку Камилу Валиеву, которую обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

— Это просто несправедливейшая трагедия! Этого делать ни в коем случае нельзя! Ее судьбу решают люди, которые к этому никакого отношения не имеют. Не по-человечески, — цитирует спортсменку издание «Спорт-Экспресс».

WADA ранее обратилось в CAS с требованием вынести вердикт по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил. В понедельник, 14 ноября, стало известно, что WADA требует отстранить фигуристку от спорта на 4 года и аннулировать все ее результаты с декабря 2021 года, включая Олимпийские игры в Пекине.

14 сентября РУСАДА завершило расследование по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке. Но церемонию награждения отложили на неопределенный срок.

8 февраля в СМИ появилось объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

В допинг-пробе фигуристки от 25 декабря нашли запрещенный к использованию спортсменами препарат от болезней сердца — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина РУСАДА отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже она успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.