СМИ сообщили, что подозреваемую в стамбульском теракте обучали военные США

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Женщина, которую подозревают в совершении теракта в центре европейской части Стамбула, обучалась в разведшколе запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, где преподавали военные из США. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

— Альбашир призналась в связях с сирийским филиалом РПК во время допроса. Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК в Айн аль-Арабе (Кобани), где также давали уроки американские солдаты в Сирии, и что ее готовили как офицера специальной разведки, — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что, по словам подозреваемой, инструкции по организации теракта ей предоставлял близкий человек Ферхата Абди Шахина, использующий имя Мазлум Кобани, который являлся главарем террористической организации PKK/YPG/SDG в Айн-аль-Арабе.

Четыре месяца назад женщина, следуя инструкциям, незаконно въехала на территорию Турции через Африн-Адлиб. По данным полиции, она передвигалась по турецкой столице с мужчиной, также являющимся членом организации, чтобы производить впечатление супругов, передает РИА Новости.

Теракт, который унес жизни шести человек, произошел в Стамбуле в воскресенье, 13 ноября. В результате взрыва также был ранен 81 человек. «Вечерняя Москва» рассказала подробности трагедии.

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков допустил, что Соединенные Штаты могут быть причастны к теракту в Стамбуле, так как Вашингтон определенно недоволен самостоятельной политикой турецких властей.

Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов рассказал «ВМ», кто и с какой целью мог устроить теракт в Турции. По его мнению, РПК готова бороться с Турцией самыми разными методами, в том числе террористическими.