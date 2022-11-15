Средняя индексация тарифов ЖКХ будет ниже прогнозируемой инфляции

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Средняя индексация тарифов ЖКХ в Москве будет ниже прогнозируемой инфляции. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заседание президиума столичного правительства.

— 1 декабря в России пройдет индексация тарифов на оплату коммунальных услуг. В Москве, согласно федеральным нормам, тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы на девять процентов, — говорится в сообщении.

По прогнозу Министерства экономики России, по итогам года инфляция составит 13,9 процента. Кроме того, в столице с 1 января 2023 года стоит ожидать рост социальных выплат на 10 процентов, сообщает «Коммерсантъ».

В среду, 2 ноября, Мосгордума приняла городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в трех чтениях. Так, 54 процента столичного бюджета в 2023 году направят на финансирование социальных программ, среди которых здравоохранение, социальная поддержка, образование, физическая культура и спорт, а также культура.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, как сэкономить на коммунальных услугах. По словам юриста, председателя Жилищного союза Москвы и члена комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константина Крохина, самый простой и очевидный способ сэкономить на коммунальных услугах — это установка счетчиков.