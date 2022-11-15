Лавров улетел с Бали после участия в саммите G20

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Глава МИД России Сергей Лавров завершил работу на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии и покинул Бали.

Самолет министра вылетел из аэропорта Денпасар в Россию, передает ТАСС.

На групповую фотосъемку после неформального обеда участников саммита «Большой двадцатки» остались только пять человек. Это президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Австралии Энтони Албанез.

Кроме того, на съемку остался президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Саммит G20 проходит на Бали с 15 по 16 ноября.

В качестве главы российской делегации в Индонезии выступил Лавров. Главу российского внешнеполитического ведомства встретили при участии почетного караула, также его приветствовали выступлением танцовщиц.

Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это связано с графиком российского лидера.