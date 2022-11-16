Эрдоган усомнился в причастности России к падению ракеты на территории Польши

Фото: Администрация президента РФ

Предоставленные данные свидетельствуют, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши. Об этом в среду, 16 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер отметил, что верит позиции России по поводу случившегося инцидента, сообщает РИА Новости.

Ночью 16 ноября МИД Польши сообщил, что на востоке страны упала ракета российского производства. В результате произошедшего погибли два человека. По словам президента республики Анджея Дуды, власти не обладают точными доказательствами того, кто выпустил снаряд.

В связи с этим президент Соединенных Штатов Джо Байден и другие мировые лидеры начали экстренную встречу на Бали. После встречи американский лидер заявил, что предварительная информация опровергает, что упавшая в Польше ракета летела из России.

Минобороны России назвало заявления Польши о падении ракет РФ провокацией в целях эскалации. В ведомстве уточнили, что никаких ударов вблизи украинско-польской границы российскими средствами не наносилось.

Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинской армией, чтобы сбить российский снаряд.