Путин поддержал расширение механизма внесудебного банкротства россиян

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан, выдвинутое главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

На совещании с правительством глава государства заявил, что банки, выдавая пенсионерам небольшие кредиты, превращают их в вечных должников и «пьют из них кровь до гробовой доски». Путин подчеркнул, что в особенности от действий кредитных организаций страдают пенсионеры.

По словам президента, это необходимо прекратить. Решетников в ответ предложил увеличить максимальную сумму долга для внесудебной процедуры банкротства до миллиона рублей, а минимальный размер долга снизить до 25 тысяч рублей.

Также необходимо предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет вместо десяти. Путин с этим предложением согласился и поручил уделить особое внимание пенсионерам, а также семьям с детьми, передает РИА Новости.

До этого юрист Иван Соловьев заявил, что для того чтобы снизить долговую нагрузку перед банком, россияне могут воспользоваться несколькими способами: рефинансированием, банкротством и подачей заявления об оспаривании договора займа.