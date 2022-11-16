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Минцифры перестало принимать заявления на отсрочку от мобилизации для IT-специалистов

Георгий Соланович
Общество
Минцифры перестало принимать заявления на отсрочку от мобилизации для IT-специалистов
Фото: pixabay.com/Lukas

Минцифры РФ закрыло форму подачи заявлений для IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации на портале «Госуслуги».

— В связи с завершением призыва по частичной мобилизации подача заявлений на отсрочку завершена, — говорится в сообщении, которое появляется на сайте «Госуслуг» при попытке подать запрос.

Форма для получения IT-специалистами отсрочки от призыва появилась на портале 27 сентября. Для подачи заявления было необходимо сначала заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора.

27 сентября Минцифры распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов из сферы IT и связи.

Ведомство также призвало руководства IT-компаний выплачивать сотрудникам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, не менее 80 процентов от их зарплаты Помимо этого, компаниям также стоит оформить полисы добровольного медицинского страхования для семей мобилизованных сотрудников.

Госуслуги IT-индустрия Мобилизация Минцифры
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