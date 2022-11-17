Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Politico: Украина обратилась к союзникам за помощью в восстановлении электроснабжения

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: Украина обратилась к союзникам за помощью в восстановлении электроснабжения
Фото: shutterstock

Власти Украины сообщили своим западным союзникам о недостатке запчастей для восстановления отопления и электроснабжения в случае дальнейших атак ВС России на объекты критической инфраструктуры, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Киев запросил у США и нескольких европейских стран помощь в подготовке к периоду ограниченного электроснабжения и газоснабжения.

— Это один из наиболее важных вопросов, которые мы сейчас обсуждаем с американцами и европейцами... Зима будет действительно трудной, — заявил в интервью Politico советник украинского правительства (имя источника не указывается).

По данным издания, Киеву для восстановления критической инфраструктуры нужны, в частности, генераторы и трубы. На Украине полагают, что во время ограниченного электроснабжения ситуация на фронте будет складываться не в пользу ВСУ, что приведет к росту миграции внутри страны, заключили в Politico.

15 ноября в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщалось, что в столице Украины работали системы ПВО. Позднее стало известно, что ряд регионов страны лишился электричества. Так, в столице без света осталась половина жителей.

Заместитель главы офиса президента республики Кирилл Тимошенко после этого заявил, что ситуация в стране критическая. Он подчеркнул, что в Киеве в настоящее время вводят специальные графики аварийных отключений.

Украина Электроэнергия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте