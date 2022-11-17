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«Это более разрушительно»: дипломат страны НАТО предупредил Украину о потере доверия к ней

Лейла Алиева
В мире
«Это более разрушительно»: дипломат страны НАТО предупредил Украину о потере доверия к ней
Фото: depositphotos

Позиция Киева вокруг ситуации с падением ракет на территорию Польши выглядит смешной. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил дипломат одной из стран НАТО на Украине.

— Это становится смешным. Украинцы разрушают доверие к ним. Никто не обвиняет Украину, и они открыто лгут. Это более разрушительно, чем ракета, — отметил он.

Североатлантический альянс, Варшава и США предположили, что ракета в сторону Польши была выпущена силами противовоздушной обороны Украины, однако президент страны Владимир Зеленский оспорил это. Он заявил об отсутствии сомнений в том, что ракета не была украинской, пишет Financial Times.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Телеканал CNN заявил, что Украина сообщила США и другим западным союзникам, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше в период времени, совпадающий с параметрами инцидента на территории страны.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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