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«Не знаем на 100 процентов»: Зеленский усомнился в принадлежности РФ упавших в Польше ракет

Георгий Соланович
В мире
«Не знаем на 100 процентов»: Зеленский усомнился в принадлежности РФ упавших в Польше ракет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 ноября, заявил, что не уверен на 100 процентов в том, что упавшие в Польше ракеты принадлежат России.

Накануне украинский лидер сообщил о непричастности ВСУ к падению ракет на польской территории. Кроме того, он выразил уверенность, что к инциденту причастна Россия.

— Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100 процентов, я думаю, что мир тоже не знает на 100 процентов. Но я уверен, что была российская ракета, и что мы использовали ракеты ПВО, — сказал Зеленский на экономическом форуме агентства Bloomberg.

Он подчеркнул, что самое важное в данный момент — провести расследование случившегося, после которого можно будет говорить о вине одной из стран. Президент добавил, что Киев получил доступ к расследованию, на место уже отправились украинские специалисты, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

17 ноября издание The Washington Post со ссылкой на информацию разведки США сообщило, что взрывы в Польше были вызваны одной или двумя украинскими зенитными ракетами С-300, которые отклонились от курса.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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