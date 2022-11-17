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Ведущий Fox News: Ложь Зеленского о Польше приведет к миллионам смертей

Евгений Белоусов
В мире
Ведущий Fox News: Ложь Зеленского о Польше приведет к миллионам смертей
Фото: president.gov.ua

Отрицание президента Украины Владимира Зеленского причастности Киева к падению ракет в Польше и его ложь приведут к миллионам смертей. Такое заявление сделал в четверг, 17 ноября, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

— Украина ударила по Польше и убила людей. Но самое интересное — Зеленский не признал этого. Он продолжил врать на телевидении. Он продолжил говорить то, о чем все уже знали, что это неправда, — заметил журналист.

По словам Карлсона, Вашингтон, несмотря на очевидную вину Киева, продолжает снабжать Зеленского вооружением и вливать в Украину колоссальные сумы. Так, за последние девять месяцев США отправили Украине 91 миллиард долларов. Это уже в два раза больше суммы, потраченной Вашингтоном на войну в Афганистане, заявил Карлсон в эфире телеканала.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

The Washington Post со ссылкой на информацию разведки США сообщило, что взрывы в Польше были вызваны одной или двумя украинскими зенитными ракетами С-300, которые отклонились от курса.

Сразу после этого украинский лидер сообщил о непричастности ВСУ к падению ракет на польской территории. Он выразил уверенность, что к инциденту причастна Россия.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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