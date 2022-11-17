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Приметы и советы

В конгрессе США разоблачили опасную ложь Зеленского о России

Евгений Жуков
В мире
В конгрессе США разоблачили опасную ложь Зеленского о России
Фото: Unsplash

Американский конгрессмен Трой Нельс назвал президента Украины Владимира Зеленского угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов после падения снарядов Вооруженных сил Украины на территорию Польши. Об этом в четверг, 17 ноября, Нельс написал на своей странице в Twitter.

Политик отметил, что ракета, от которой погибли два польских мирных жителя, «скорее всего, принадлежит ПВО Украины».

— Если Зеленский знал об этом и решил солгать, то самая большая угроза национальной безопасности, с которой мы сталкиваемся, — это Украина, втягивающая нас в третью мировую войну. Ни копейки больше, — цитирует слова Нельса РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

17 ноября издание The Washington Post со ссылкой на информацию разведки США сообщило, что взрывы в Польше были вызваны одной или двумя украинскими зенитными ракетами С-300, которые отклонились от курса.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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