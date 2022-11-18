Более 15 новых блюд добавили в столичные школьные столовые

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Наггетсы, митболы и маффины появились в школьных столовых Москвы. Меню составлялось по пожеланиям учеников на основании проведенных опросов. Об этом рассказали в Департаменте образования и науки столицы.

В общей сложности в меню добавили свыше 15 новых блюд. Кроме того, вместо готового салата школьники смогут собрать собственный. В него можно будет добавить любимые ингредиенты из свежих овощей. Также у школьников появятся возможности добавить в блюдо соус на выбор, выбрать напиток: чай или какао, а также посолить свое блюдо по вкусу.

Теперь в школьных столовых предлагают 11 вариантов первых горячих блюд: от дальневосточного супа с красной рыбой до овощного супа-пюре.

Согласно статистике, съедаемость блюд на завтрак повысилась в школьных столовых до 88-95 процентов. До введения нового меню этот показатель составлял 65-80 процентов. Съедаемость первых блюд на обед возросла с 75 до 95 процентов.

Особое внимание также уделяется сервировке стола, которая должна способствовать желанию школьников есть в образовательном учреждении. На столах в школьных столовых появились органайзеры с бутылочками топпинга к завтраку и подсолнечным маслом, подытожили в департаменте.