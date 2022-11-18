Володин заявил, что Украина трижды доказала миру несостоятельность НАТО

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин перечислил три ситуации, в которых киевский режим доказал миру несостоятельность Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в пятницу, 18 ноября, он написал на своей странице в Telegram.

По его словам, первый случай произошел, когда над водами Черного моря ракета сбила румынский истребитель.

Вторая ситуация произошла, когда старый беспилотник беспрепятственно пролетел через Румынию, Венгрию и Хорватию с бомбой весом в 120 килограммов и взорвался в Загребе.

Третий случай — когда украинская ракета упала на территорию Польши и «не смогла обнаружить ни одного танка и уничтожила первый попавшийся трактор».

— Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком, — подытожил Володин.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

Сразу после этого украинский лидер сообщил о непричастности ВСУ к падению ракет на польской территории. Он выразил уверенность, что к инциденту причастна Россия.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.