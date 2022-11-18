Американский ведущий в шутку предложил НАТО начать войну с Украиной

Фото: flickr.com/nato

После инцидента с падением ракет в Польше НАТО должна начать войну с Украиной, в шутку заявил американский комик и ведущий Daily Show Тревор Ноа.

— НАТО признала, что ракеты, которые ударили по Польше, не были запущены Россией. Хорошая новость: теперь альянс не обязан вступать в войну с Россией. Плохая новость: НАТО теперь должна воевать с Украиной. А что? Правила есть правила, — сказал Ноа в эфире своей программы.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший снаряд был выпущен украинскими военными.

Сразу после этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о непричастности ВСУ к падению ракет на польской территории. Он выразил уверенность, что к инциденту причастна Россия.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.