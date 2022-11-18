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В Польше опубликовали карту прилета украинской ракеты

Анастасия Колоскова
В мире
В Польше опубликовали карту прилета украинской ракеты
Фото: Минобороны РФ

В Польше определили, как именно украинская ракета смогла попасть на территорию Пшеводува. Карту прилета опубликовала местная газета Wyborcza на своем сайте.

Согласно версии издания, Россия выпустила ракету в сторону Добротворской теплоэлектростанции (ТЭС). Ее попыталась сбить украинская сторона, для чего выпустила из Львова ракету С-300, которая и прилетела в соседнюю страну.

В газете подчеркнули, что Добротворская ТЭС расположена на северо-востоке от Львова, а С-300 выпустили в сторону северо-запада, передает Lenta.ru.

До этого сообщалось, что представители польской партии «Конфедерация» возмутились реакцией своих властей на падение украинской ракеты и ожидают от Киева извинений и компенсаций семьям погибших.

В ночь на 16 ноября на территории польского Пшеводува упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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