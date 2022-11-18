Атаку морского дрона ВСУ на российскую нефтегавань опровергли

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Сведения об атаке морского беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтегавань в Новороссийске не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

— Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет, — цитирует слова Демина ТАСС.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что названный инцидент произошел в ночь на пятницу, 18 ноября. В нефтегавани были замечены следы повреждений, которые не повлияли на работоспособность систем.

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